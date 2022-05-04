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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

جريمة
جريمة

أنهى أبّ بريطاني حياة طفله البالغ من العمر عامين، ضربا بالرصاص في مشهد مأساوي وغلّ سيطر على مشاعره الأبوية وقضى على غريزة العطف والحنوّ سبيلا لتحقيق وتنفيذ انتقامه من الأم بعد أن دخلت في علاقة جديدة مع آخر عقب الطلاق.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على الأب السادي بعدما قتل ابنه البالغ من العمر عامين بإطلاق النار عليه بمسدس BB وطعنه وخنقه بوسادة "بدافع من الحقد تجاه طليقته"، وقد تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أدانت المحكمة «لوكاس كزابلا» البالغ من العمر 41 عامًا، بالإجماع في قتل الطفل جوليوس كزابلا داخل منزل في مويرهوس بـ إدنبرة.

استمعت المحكمة العليا في إدنبرة إلى أن سبب الجريمة برجع إلى "الانتقام والغيرة" "والرغبة في العودة" إلى طليقته، بعدما اكتشف أنها دخلت في علاقة جديدة.

شرع اللورد بيكيت مباشرة في الحكم على المجرم المدان بالسجن المؤبد مع 23 عامًا على الأقل قبل الإفراج المشروط.

وفي حديثها بعد النطق بالحكم، قالت الأم «باتريشيا شتشيسنياك» بأنها تشعر بخوف ابنها وألمه كل يوم - وتتمنى لو كانت تستطيع معانقته.
 

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