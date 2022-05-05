أستاذ تمويل يتوقع زيادة سعر الفائدة في جميع البنوك المركزية بالعالم.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة في جميع البنوك المركزية بعد زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن البنك المركزي الامريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة في 22 عام.

وتابع استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هذه الزيادة كبيرة للغاية وسوف تؤثر على معدل التضخم في الأسواق، مشيرا إلى أن العقود الامريكية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى في 14 عاما بنسبة 5.38 % بدعم من صعود النفط.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم أن العقوبات الاقتصادية التي تفرض من قبل الغرب على روسيا أشبه بمن يعض أصابعه لأن تلك العقوبات سوف تؤثر على العالم أجمع وليس على روسيا فقط.