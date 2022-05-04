لخلافات سابقة بينهما .. مقتل شاب على يد آخر بدمياط الجديدة

محافظة دمياط

لقي شاب مصرعه طعناً بأداة حادة «سكين» على يد آخر، مساء اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر، نتيجة مشادة كلامية ووجود خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى مشاجرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جامعة الأزهر.

تلقي مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة، وسقوط قتيل، في منطقة «مساكن الستين»، بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «محمد أسامة»، فى العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين وجود طعن سكين في الصدر، كما تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه.

بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وكذلك طلبت النيابة استدعاء أسرة المجني عليه وشهود الواقعة لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على المتهم قيد التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، قام المتهم على أثرها بتسديد طعنة نافذة باستخدام أداة حادة «سكين»، استقرت في صدر المجني عليه، وأودت بحياته على الفور.

تم ضبط المتهم ويدعى احمد ايمن واعترف بارتكابه الواقعة وتحرير محضر الواقعة وتم العرض على النيابة العامة.

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