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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب أسورة وحلق.. حبس شخص قتل أخر بمصر القديمة

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت جهات التحقيق، حبس، شخص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل أخر بمنطقة مصر القديمة.

أمرت جهات التحقيق، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شخص، قتل على يد اخر بمنطقة مصر القديمة، واعداد تقرير الصفة التشريحية له لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث في كشف ملابسات واقعة العثور علي جثة شخص بمصر القديمة حيث تم تحديد مرتكب الواقعة وضبطه.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بلاغا من مباحث قسم شرطة مصر القديمة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث وبالإنتقال والفحص عُثر على جثة شخص - مقيم دائرة قسم شرطة الساحل وبه إصابات عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وعُثر بجواره على متعلقاته الشخصية هاتف محمول - حافظة نقود.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهته أقر بسابقة عثوره على (أسورة وحلق) حال قيامه بجمع مخلفات الخردة بدائرة القسم ، فقام بتسليمها للمجنى عليه منذ عام بقصد التصرف فيهما للبيع ظناً منه أنهما مشغولات ذهبية ، وحال مطالبته بإعادتهما أخبره المجنى عليه بأنها إكسسوارات وليس لها قيمة ورفض إعادتها مما أثار حفيظته فأضمر فى نفسه التخلص منه ، وحال مشاهدته المجنى عليه ، قام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار

وتم بإرشاده ضبط العصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة مصر القديمة الطب الشرعى مباحث القاهرة قسم شرطة حبس شخص

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