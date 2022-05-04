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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"يويفا" يعلن تخفيضات جديدة على أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، على أنه سيتم تطبيق بعض التخفيضات على أسعار التذاكر من الفئتين الثالثة والرابعة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بدلا من توجيه "دعوة" إلى مجموعة أصغر من الهواة.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 مايو الجاري.

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى النهائي بالفوز على فياريال في الدور قبل النهائي، وينتظر الفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي.

وبعد طلب تغيير نظام التخصيص الذي قدمه المتأهلون للدور قبل النهائي، سيتم تطبيق الخصومات على جميع تذاكر الفئتين الثالثة والرابعة للناديين المتنافسين في النهائي.

وقال يويفا: "تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن تخصيص التذاكر التي قرر اليويفا تقديمها مجانا لمشجعي الأندية التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن سابقا في 14 فبراير الماضي".

وأضاف: "بدلا من تقديم خمسة آلاف تذكرة مجانية لكل ناد، سيتم تطبيق التخفيضات في الأسعار على جميع تذاكر الفئتين الثالثة والرابعة للناديين بعد طلب تغيير نظام التخصيص الذي قدمه المتأهلون للدور قبل النهائي".

كما أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن هذه التخفيضات "تمثل نفس القيمة الاقتصادية الإجمالية وسيتم تمويلها بالكامل من قبل اليويفا.

وأوضح: "هذا يعني أن 15 ألف و600 مشجعا لكل فريق سيستفيدون من تذاكر الفئة الرابعة بسعر 60 يورو للتذكرة بدلا من 70 يورو وتذاكر الفئة الثالثة بسعر 150 يورو بدلا من 180 يورو"، حسبما أفادت وكالة أنباء (أوروبا برس) اليوم الأربعاء.

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