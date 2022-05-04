زحام على الملاهي بالمنوفية في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو

شهدت الملاهي في محافظة المنوفية إقبالا كبيرا وزحاما في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد الأهالي مع أطفالهم في مراكز محافظة المنوفية.

كما توافد العشرات علي المتنزهات ليلا والحدائق للاحتفال بعيد الفطر حيث أحضر الأهالي الأكل والمشروبات داخل الحدائق.

وشدد وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المستشفيات لمتابعة الحالة العامة والالتزام بالضوابط وقرارات وزارة الصحة، وكذا الوقوف على مدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية خلال أجازة العيد لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما شدد محافظ المنوفية على جميع الأجهزة التنفيذية بتفعيل غرف العمليات الفرعية والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ونقل الصورة على الطبيعة للتعامل الفورى والتدخل السريع مع أية طوارئ .