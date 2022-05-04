أحمد صفوت يحكي كواليس أغنية "ليالينا" في مسلسل المشوار.. فيديو

كشف الفنان أحمد صفوت عن كواليس أغنية "ليالينا" في مسلسل المشوار 2022 وكيف أتقن الشخصية التي كانت مطلوبة منه تنفيذها.

وأضاف "صفوت" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه قبل العمل في تسجيل هذه الاغنية قام بمشاهدة فيديوهات واغاني شعبية كثيرة حتى يمكنه القيام بالدور كما يجب أن يكون.

وتابع الفنان أحمد صفوت أنه لاحظ من كثرة مشاهدته للمهرجانات والأغاني الشعبية هو أن معظم الذين يقومون بعمل مهرجانات شعبية لديهم لدغة في حرف "العين" وينطقون تلك الحرف بكسرة في جميع المهرجانات والأغانى.

وأوضح أحمد صفوت أن من كثرة مشاهدته لتلك الفيديوهات والمهرجانات الشعبية قام تسجيل أغنية ليالينا بإحترافية كبيرة كما عرضت في المسلسل.