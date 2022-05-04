أحمد صفوت: بحب رضا البحراوي ومزيكا عبد السلام.. فيديو

قال الفنان أحمد صفوت إنه أصبح يعشق سماع أغاني المطرب رضا البحراوي وأيضا أصبح يعشق سماع مزيكا عبد السلام، مشيرا إلى أنه يسمعهما في أغلب الأوقات.

وأضاف "صفوت" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أغلب الجيل الحالي يحب سماع الأغاني والمهرجانات الشعبية ولذلك هناك انتشار كبير للمهرجانات الشعبية في جميع الشوارع المصرية.

وتابع الفنان أحمد صفوت أن نجاح الأغاني والمهرجانات الشعبية يعود إلى أن القيام بأي شيء شبيه لهم سوف ينجح بسرعة كبيرة جدا، ولذلك نجحت المهرجانات الشعبية في الانتشار السريع.

وأوضح أحمد صفوت أن من كثرة مشاهدته لتلك الفيديوهات والمهرجانات الشعبية قام بتسجيل أغنية ليالينا باحترافية كبيرة كما عرضت في المسلسل.