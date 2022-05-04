منظمة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة لـ فيروس كورونا مستمر في التراجع حول العالم.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت الصحة العالمية، إن هناك نحو 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة الأسبوع الماضي، بتراجع 17 في المئة و3 في المئة خلال الأسبوع على الترتيب.

كما أشارت الصحة العالمية إلى ارتفاع عدد الحالات بنحو الثلث في إفريقيا وبنسبة 13 في المئة في أمريكا الشمالية والجنوبية.

ونوهت إلى وجود قفزة بنحو 70 في المئة في الوفيات المسجلة في الهند، بالرغم من أنها أرجعت ذلك لتأخر الإبلاغ عن تفشٍ جديد للوباء.

وكانت سلطات جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي، أنها لاحظت ارتفاعا في عدد حالات كوفيد وأرجعته للمتحور بي إيه.4 عن السلالة أوميكرون، لكنها أوضحت أنه من السابق للأوان القول ما إذا كان ذلك نتيجة موجة جديدة للوباء.