أحمد صفوت: مكنتش متوقع ردود الفعل اللي حصلت على دوري في "المشوار".. فيديو

قال الفنان أحمد صفوت إنه لم يتوقع ردود الفعل من قبل الجمهور الجميل جدا تجاه الدور الذي قمت به في مسلسل المشوار في رمضان 2022.

وأضاف "صفوت" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه توقع في بداية قيامه بالدور في المسلسل شيئان وهما، أولا أن هذا الدور سوف يعطيه قيمة أكبر في العالم الفن، وثانيا أنه سوف يكون سئ في هذا الدور وسوف يقضي على مستقبله الفني.

وتابع الفنان أحمد صفوت أن الدور الذي قام به في مسلسل المشوار كان بداية إنطلاق الخير إليه، مشيرا إلى أنه رأي نجاحه في الدور على أرض الواقع فهناك بعض من الجماهير الخاصة به عندما يرونه في الشارع يقومون بمنادته " يا فن" كما ان في الدور بالمسلسل.

وأوضح أحمد صفوت أن من كثرة مشاهدته لتلك الفيديوهات والمهرجانات الشعبية قان تسجيل أغنية ليالينا بإحترافية كبيرة كما عرضت في المسلسل.