تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

تنتشر الشائعات حول تحديث محتمل قادم لتطبيق واتس اب WhatsApp من شأنه أن يجعله أشبه بزميله بزميله في شركة Meta إنستجرام.

ووفقًا للمزاعم فإن الشركة تعتزم إضافة بعض الإصلاح الشامل على ميزة "الحالة" الخاصة بـ WhatsApp، فبدلًا من انفصالها بعيدًا في جزء خاص، فإنها ستصبح أعلى نافذات الدردشة في الصفحة الرئيسية.

ميزة الحالات (الاستاتس) موجودة بالفعل على واتس اب منذ إطلاق التطبيق في عام 2009، ولكن تم تحديثها في عام 2017 للتنافس مع Snapchat وInstagram.

يتيح واتس اب للمستخدمين نشر حالة تختفي بعد 24 ساعة، يمكن أن تتضمن الحالة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والروابط وصور متحركة.

ووفقًا للمقترحات في WABetaInfo، سيتم منح WhatsApp Status تحديثًا لتظهر في المقدمة وفي المنتصف في قائمة الدردشة الرئيسية.

هذا يعني أنه سيكون من الصعب تفويت الحالات وجعل تطبيق المراسلة أشبه بتطبيق Instagram.

ووفقًا لـ WABetaInfo : "إذا نقر المستخدم على خلية الدردشة، يفتح WhatsApp المحادثة مع جهة الاتصال ولكن إذا نقروا على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال، فستظهر الحالة الخاصة بهم.

ليس من الواضح متى ستقرر Meta طرح هذه الميزةفي واتس اب، ولكن بالنظر إلى تاريخها، قد يكون الانتظار طويلاً.



GettyImages-1197056136-c354 (1)