رامي رضوان يختبر الفنان أحمد صفوت في الأغاني الشعبية.. فيديو

طلب المذيع رامي رضوان من ضيفه الفنان أحمد صفوت بغناء بعض الأغاني بطريقة المهرجانات الشعبية على الهواء في برنامجه.

وقام "صفوت" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، بغناء أغنية "يا ليلة العيد" على طريقة الأغاني الشعبية.

وتابع الفنان أحمد صفوت أن نجاح الأغاني والمهرجانات الشعبية يعود إلى أن القيام بأي شيء شبيه لهم سوف ينجح بسرعة كبيرة جدا، ولذلك نجحت المهرجانات الشعبية في الانتشار السريع.

وأوضح أحمد صفوت أن من كثرة مشاهدته لتلك الفيديوهات والمهرجانات الشعبية قام بتسجيل أغنية ليالينا باحترافية كبيرة كما عرضت في المسلسل.