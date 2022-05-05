محمد عبلة: فني هو تشكيل ملامح عن المجتمع المصري

أعرب الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة عن سعادته بعد حصوله على وسام جوته من ألمانيا، ليصبح أول فنان تشكيلي عربي يحصل عليه، باعتباره أرفع وسام ألماني في الثقافة والعلوم.

وقال محمد عبلة في تصريحات خاصة لصدى البلد “ هذه ليست جائزة لمحمد عبلة وإنما لمصر كلها لأن من حصلوا على هذا الوسام في العالم قلائل، وأن تأتي الجائزة منألمانيا هذا البلد العريق مفاجاه كبيرة حيث فوجئت باتصالهم بي واخباري بحصولي على وسام جوتة وهم يختارون شخصيات من العالم كله وتم اختياري لانى فنان تشكيلي ملتزم بمعنى ان فنى عام لكل الناس و له علاقة بالمجتمع وقضاياه وهم يختارو الفنانين المؤثرين في مجالهم بمعني في فنهم و المحيط الذي يحيط بهم”.

وتابع قائلا “وكتبوا أن فنى ملتزم وأعبر عن هموم مجتمعي وايجابي في حياتي وأسست متحف الكاريكاتير و هو المتحف الوحيد بالشرق الاوسط و اسست مركز الفيوم للفنون وشاركت في كل الاحداث المهمة في بلدى و كتبت وكنت عضو فى لجنة كتابة الدستورو و الفنان المؤثر عالميا يكون يعبر عن مجتمعه وهم رأو ان عملى هو تعبير عن المجتمع المصري و من خلال الفنون يشكلون ملامح عن المجتملع وهذا ما افعله”.

وأضاف عبلة “تسليم الوسام سيكون في ألمانيا يوم 28 أغسطس بالتوازي مع ذكرى ميلاد الشارع العالمي جوتة وفي مدينة فاينار التي عاش بها الشاعر الراحل، في احتفالية كبرى يحضرها رئيس الحكومة الألمانية”.