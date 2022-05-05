الشباب والرياضة بدمياط تستقبل الطلائع خلال العيد

محافظة دمياط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، استمرار فنح مراكز الشباب على مستوى المحافظة لإستقبال الطلائع بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه صرح عاطف عبدالهادي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، أن مركز شباب البراشية بإدرة فارسكور فتح أبوابه أمام الجماهير والطلائع والشباب على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأضاف أن مراكز شباب محافظة دمياط تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور .



وأكد عبدالهادي رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة دمياط وتم إتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

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