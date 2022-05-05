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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 5-5-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 5-5-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 5- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يعدك بلقاء عاطفي أو فكري يثري شخصيتك وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل العلاقات يدفعك لدراسة ومناقشة أفكار أو مشاريع جديدة وتبدو مقنعا.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يسلط الضوء على الأمور المالية والمهنية ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للإعلان عن مشاعرك بحيوية وتستطيع أن تؤثر في الآخر

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.
مهنيا وعائليا: القمر في برجك يمنحك القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.
عاطفيا: تميل نحو الانعزال عمّن حولك وقد يسبب لك ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر

برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الزملاء والأصدقاء لدعمك ولمشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: الشمس في منزل الحظ تمنحك طاقة عاطفية أخاذة ويجعلك ذلك قادرا على فتنة وإسعاد من تحب.

برج الميزان
مهنيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة مع الحفاظ على الدقة وروح الحذر.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم الوضع الفلكي دقيق.. لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، وتجنب الصدامات العنيفة

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف وتتغلب على المشاكل.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للتطور ويحالفك الحظ في لقاء مميز وتحقق مكاسب مالية، فقط انتبه لحقوقك

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب وقد تشارك من حولك في احتفالٍ ما، وقد تأتيك الظروف بمعلومات خافية

برج الجدي
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء لتقرّب المسافات بينكما.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا قبل توقيع الأوراق ولا تغامر ماليا وتأنّ في حركتك وقراراتك.

برج الدلو
مهنيا وماليا: عطارد في وضع داعم يمنحك حماسا ويقظة وتبدو أكثر قدرة على تحقيق مكاسب.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاهتمام بواجبك نحو من حولك وتبدو أكثر نشاطا.

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم يمنحك حماسا ونشاطا وطاقة، واليوم هو وقت التركيز وتوطيد العلاقات والاتصالات.
عائليا وعاطفيا: الشمس في منزل العلاقات واليوم هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل اليوم الخميس 5- 5- 2022 برج الثور

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