أنشيلوتي: لاعبو الريال شاهدوا فيديوهات مجمعة لريمونتادا الفريق قبل لقاء السيتي

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن الفريق قد شاهد مقطع فيديو تحفيزيًا قبل إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان الفيديو لجميع المباريات التي حقق فيها الفريق ريمونتادا هذا الموسم وهي ثمانية وينتهي الفيديو بكلمة يتبقى مباراة أخرى، وقد حققناها".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إننا معتادون على عيش هذا النوع من الحياة، لكن ما حدث الليلة حدث أيضا ضد تشيلسي وكذلك ضد باريس سان جيرمان، إذا كان عليك أن تقول ما هو السبب، فإن تاريخ هذا النادي هو الذي يساعدنا على الاستمرار عندما يبدو أننا نودع البطولة".

وشدد أنشيلوتي: "عظمة هذا النادي، إنه ناد لا يسمح لك بخفض ذراعيك والاستسلام عندما يبدو أن كل شيء قد انتهى، يمنحك القوة للاستمرار والقتال والإيمان، كانت المباراة جيدة مباراة ضد منافس قوي جدا، متكافئ، تنافس".

وأكمل: "كانت المباراة على وشك الانتهاء وتمكنا من إيجاد الطاقة الأخيرة التي كانت لدينا، لعبنا مباراة جيدة ضد منافس قوي، عندما تمكنا من تحقيق التعادل، كانت لدينا ميزة نفسية في الوقت الإضافي".

وأصر مدرب ريال مدريد: "اعتقد العالم بأسره أن المباراة كانت على وشك الانتهاء - كانت عبارة عن تفاصيل صغيرة، مزيج جيد، هدف رودريجو، ومن هناك وضعنا كل الطاقة التي كانت لدينا".

وواصل: "أنت بحاجة إلى القليل من الحظ، مانشستر سيتي كان منافسًا قويًا للغاية، وكانت اللعبة تنافسية للغاية، لم نستسلم، لقد تطلب الأمر عملاً شاقًا وتضحية وطاقة ... وقد ساعدت التغييرات كثيرًا".