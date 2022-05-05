5 مايو .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام : “إذا كنت مولودا في يوم 5 مايو فإن ذلك يعني أن لديك ذهنا يقظا وطبيعة مفكرة وحساسة.”

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن المولود يوم 5 مايو كما أنك عاطفي جدا وتنجذب كثيرا للفن وللنواحي الجمالية، لكن لا تكن مرنا أو متسامحا أكثر من اللازم!

نصيحة لمواليد 5 مايو

نصيحة: عام ٢٠٢٢ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.