بالرقص على أنغام حبه جنة.. شيرين تنشر فيديو من تجهيزات حفلتها بالإمارات

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب فيديو جديد أثناء تجهيزها لحفلتها بدولة الإمارات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي ترقص علي انغام اغنيتها “ حبة جنة ” و علقت قائلة : Minutes before my concert 🎵

و كانت قد أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما في دولة الإمارات برفقة النجم الكبير كاظم الساهر مساء أمس.

وسافرت شيرين عبد الوهاب صباح أمس لإجراء البروفة النهائية للحفل.

وتقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها «كلها غيرانة، وحبه جنة، ولا بتفكر ولا بتحس، ومتحاسبنيش، وكتر خيري، وعلى بالي»، وغيرها من الأغنيات.