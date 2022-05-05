الاتحاد الأوروبي يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف بنصف نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل هدف في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ذهابًا وإيابًا.

وحسم ليفربول وريال مدريد تأهلهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب كل من فياريال ومانشستر سيتي.

كان ليفربول قد فاز على فياريال في الذهاب بهدفين دون رد، قبل أن يفوز مرة أخرى في الإياب ولكن بنتيجة 3-2.

أما مانشستر سيتي فقد فاز في الذهاب على ريال مدريد بنتيجة 4-3، ثم خسر في الإياب أمام الملكي بنتيجة 3-1.

المرشحون لجائزة أفضل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

رودريجو، لاعب ريال مدريد، هدفه الأول أمام مانشستر سيتي في الإياب.

فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، هدفه أمام مانشستر سيتي في الذهاب.

فرانسيس كوكلين، لاعب فياريال، هدفه أمام ليفربول في الإياب.

برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، هدفه أمام ريال مدريد في الذهاب.