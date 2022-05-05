الفنادق ترفع شعار كامل العدد.. وتواصل الاحتفالات خلال أيام العيد بشواطئ الغردقة

رفعت الفنادق بالغردقة شعار كامل العدد وذلك بسبب الاقبال الكبير عليها وازدياد الطلب مع اجازة عيد الفطر ووصول أعداد كبيرة من السياح المصريين القادمين من مختلف محافظات مصر حيث تملك الغردقة أكثر من 200 فندقا ومنتجع سياحي، بين 3 و4 و5 نجوم، وعشرات الشاليهات التي تمتد على شواطئ الغردقة بطول ما يزيد عن 40 كيلو مترا على طول الساحل.

يقول الخبير السياحى عصام على عصام القرى السياحية تقدم خدمات مميزة فى الإقامة والإعاشة، ورفعت أسعارها للمصريين لجذب نزلاء من ذوى الدخل المرتفع، مشيرًا إلى أن أشهر الصيف والإجازات والأعياد دائمًا ما تحقق إشغالات مرتفعة.

وتابع على :" موسم السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الفطر كان له إيجابيات عدة؛ إذ احتلت السياحة الداخلية الصدارة مشيرا أن الأسعار خلال إجازة العيد شهدت زيادة من 30 إلى 40% عن الأيام العادية.

وأضاف علاء الدين محمود مدير عام منتجعات سياحية بالغردقة بأن المنتجعات السياحية تحرص دائما على خلق جو ترفيهي، لافتا أنه تم الاحتفال بالعيد الفطر المبارك بتنظيم مولد شعبي لنزلاء الفنادق من المصريين ومشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية. الذين رقصوا على أنغام الطبل والمزمار البلدي.

من جانبه قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر : إن هناك طفرة سياحية كبيرة تعيشها مدن البحر الأحمر خلال الاعياد خاصة الغردقة ومرسى علم، حيث ظهرت أفواج السياح مجددا بالشوارع المختلفة، وهناك توقعات بارتفاع المعدلات ، ونتوقع ارتفاعات اكثر فى معدلات الاشغال خلال فترة قريبة.