ليس حظ.. داني ألفيس يعلق على فوز ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يرى داني ألفيس ظهير فريق برشلونة أن ريمونتادا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، مساء أمس في دوري أبطال أوروبا لم يكن لها علاقة بالحظ.

وكان ريال مدريد متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد، حتى الدقيقة 90 على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تلك النتيجة كافية لتؤهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية، بالنظر إلى فوز السكاي بلو في الذهاب بنتيجة 4-3.

ولكن ريال مدريد لم يستسلم ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقة 90 و91 عن طريق رودريجو، ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية حيث تمكن كريم بنزيما من تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.

وكتب داني ألفيس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أصدقاء كرة القدم، كما هو الحال في الحياة، ليس هناك حظ في كرة القدم".

وأضاف: "إما أن تسيطر على المباراة أو تسيطر عليك المباراة، ماذا ستكون كرة القدم بدون البرازيليين!".