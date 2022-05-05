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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة Fisker تكشف عن سيارة رياضية خارقة.. صور

شركة Fisker تكشف
شركة Fisker تكشف عن سيارة رياضية خارقة.

أكدت Fisker أنها ستكشف عن سيارة رياضية كهربائية كبيرة في عام 2024 تقول أنها ستحتوي على أطول مدى من المسافة المقطوعة بشحنة واحدة، وسيصبح النموذج الذي يحمل الاسم الرمزي Project Ronin، هو الثالث في مجموعة العلامات التجارية الأمريكية، بعد سيارة Fisker Ocean SUV وسيارة Fisker Pear المدمجة.

شركة Fisker تكشف عن سيارة رياضية خارقة.

سيتم تطوير GT في Fisker Magic Works المركز الهندسي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في المملكة المتحدة بقيادة رئيس مشاريع أستون مارتن الخاصة السابق ديف كينج.

 

في صورة واحدة تم إصدارها اليوم ألمح فيسكر إلى أن رونين ستكون سيارة GTذات بابين وأربعة مقاعد مع غطاء طويل مائل، واضاف ان Ronin ستحتوي على مواد متطورة وخفيفة الوزن وتركز على المدى والأداء وتجربة القيادة الشاملة، كما ستتميز بديناميكا هوائية نشطة وتصميم مبتكر للبطارية ، مع دمج الحزمة في هيكل السيارة.

 

شركة Fisker تكشف عن سيارة رياضية خارقة.

تتعهد Fiskerبأنها ستتمتع بروح "سيارة رياضية بريطانية مناسبة" ووصفها بأنها "إعادة تعريف لسيارة رياضية فاخرة في المستقبل، وستتميز بأبواب فريدة وتصميم داخلي فاخر.

 

سيكشف فيسكر عن Ronin في أغسطس 2023 ، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024 وأشار ان الهدف هو تحقيق أطول مدى في العالم للسيارات الكهربائية المنتجة  جنبًا إلى جنب مع مستويات عالية للغاية من الأداء.

 

تعتبر مرسيدس EQS حاليًا أطول مدى للسيارات الكهربائية في الإنتاج، حيث يبلغ مداها 420 ميلاً، وإلى جانب Fisker يعمل عدد من الشركات المصنعة على نماذج أطول مدى في الآونة الأخيرة، حيث اختبرت شركة مرسيدس مفهوم سيارة EQXX وحققت مدى يصل الى 626 ميلاً، ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا من تلك السيارة في نماذج الإنتاج اعتبارًا من عام 2024 ، لذا فمن المحتمل أن يهدف Fisker للحصول على رقم مماثل.

 

تخطط Fiskerلوضع مليون سيارة كهربائية على الطريق من الآن وحتى عام 2027 وستوسع الشركة أكثر لتصبح مليون سيارة سنويًا بعد عام 2030.

Fisker سيارة رياضية كهربائية Fisker Pear Ocean

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