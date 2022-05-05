مصر تخطط لتنفيذ 3 مشروعات بأكثر من مليار دولار.. وأكبر زيادة في سعر الفائدة على الدولار الأمريكي منذ 22 عاما.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية.. أكبر زيادة في 22 عاماً

أسعار البنزين ترتفع مجددا في الولايات المتحدة

البيت الأبيض يعلن إصابة بلينكن بكورونا وعدم اعتبار بايدن مخالطا

روسيا توقف إطلاق النار في مصنع آزوفستال بماريوبول الأوكرانية لإجلاء مدنيين

روسيا تفرض عقوبات على 63 مسؤولًا يابانيًا رفيعًا بينهم رئيس الوزراء



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير البترول المصري طارق الملا قوله إنه يجري حاليا التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيمياويات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ مليار و250 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات هي مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا، باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، لخفض 1.2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

وذكر أن المشروع الثاني هو إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن، وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، لخفض 45 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، بينما يتمثل المشروع الثالث في مشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين، بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وباستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت أن رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، أكد السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان، مضيفًا: "استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل إقرار الموازنة وتوقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وإعادة البلاد على الخارطة السياسية العالمية، ومتابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فرع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم، وذلك في أكبر زيادة من نوعها منذ 22 عاما.

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.

وأفادت "الوطن" بأن أسعار الوقود في الولايات المتحدة عادوت الارتفاع مجددا، على الرغم من مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن تحرير كميات من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وبلغ سعر جالون البنزين الآن في محطات الوقود الأمريكية حوالي 4.2 دولار، ففي مقاطعة كولومبيا الكبرى وصل السعر إلى 4.7 دولار وفي كاليفورنيا 5.8 دولار، وفقا لبيانات جمعية السائقين الأمريكية.

وأشارت "القبس" إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكن أصيب بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة، وأن الرئيس جو بايدن لم يخالط بلينكن.

وذكرت "الأنباء" أن روسيا أعلنت أنها قواتها ستوقف إطلاق النار في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وتفتح ممرا إنسانيا لإجلاء مدنيين لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الخميس.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو فرضت عقوبات على 63 مواطنا يابانيا. كما حظرترئيس الوزراء ووزير الخارجية من دخول روسيا، مضيفة أن "موسكو تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسي هاياشي من دخول روسيا، ومن بين المدرجين أيضا على "القائمة السوداء" (قائمة الممنوعين من دخول روسيا) وزراء المالية والدفاع والعدل".