عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مصر تخطط لتنفيذ 3 مشروعات بأكثر من مليار دولار.. وأكبر زيادة في سعر الفائدة على الدولار الأمريكي منذ 22 عاما.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية.. أكبر زيادة في 22 عاماً
أسعار البنزين ترتفع مجددا في الولايات المتحدة
البيت الأبيض يعلن إصابة بلينكن بكورونا وعدم اعتبار بايدن مخالطا
روسيا توقف إطلاق النار في مصنع آزوفستال بماريوبول الأوكرانية لإجلاء مدنيين
روسيا تفرض عقوبات على 63 مسؤولًا يابانيًا رفيعًا بينهم رئيس الوزراء


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير البترول المصري طارق الملا قوله إنه يجري حاليا التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيمياويات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ مليار و250 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات هي مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا، باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، لخفض 1.2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

وذكر أن المشروع الثاني هو إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن، وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، لخفض 45 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، بينما  يتمثل المشروع الثالث في مشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين، بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وباستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت أن رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، أكد السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان، مضيفًا: "استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل إقرار الموازنة وتوقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وإعادة البلاد على الخارطة السياسية العالمية، ومتابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فرع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم، وذلك في أكبر زيادة من نوعها منذ 22 عاما.

بعد معارك دامية.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في “آزوفستال”

أكبر 5 بنوك مركزية خليجية تواكب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.

وأفادت "الوطن" بأن أسعار الوقود في الولايات المتحدة  عادوت الارتفاع مجددا، على الرغم من مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن تحرير كميات من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وبلغ سعر جالون البنزين الآن في محطات الوقود الأمريكية حوالي 4.2 دولار، ففي مقاطعة كولومبيا الكبرى وصل السعر إلى 4.7 دولار وفي كاليفورنيا 5.8 دولار، وفقا لبيانات جمعية السائقين الأمريكية.

وأشارت "القبس" إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكن أصيب بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة، وأن الرئيس جو بايدن لم يخالط بلينكن.

وذكرت "الأنباء" أن روسيا أعلنت أنها قواتها ستوقف إطلاق النار في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وتفتح ممرا إنسانيا لإجلاء مدنيين لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الخميس.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو فرضت عقوبات على 63 مواطنا يابانيا. كما حظرترئيس الوزراء ووزير الخارجية من دخول روسيا، مضيفة أن "موسكو تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسي هاياشي من دخول روسيا، ومن بين المدرجين أيضا على "القائمة السوداء" (قائمة الممنوعين من دخول روسيا) وزراء المالية والدفاع والعدل".

 

 

 

مصر الدولار الأمريكى الكويت البترول لبنان روسيا صندوق النقد دولار السعودية الولايات المتحدة البيت الأبيض كورونا موسكو صحف الكويت دول الخليج الصحف الكويتية أسعار البنزين وزير البترول البنزين الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

موضوعات متعلقة

هفوة كارثية لـ بايدن.. الرئيس الأمريكي يطالب رياضي علي كرسي متحرك بعدم القفز

لو فيجارو: الوضع في أوكرانيا أضر بـ هيمنة الدولار الأمريكي على العالم

ترشيحاتنا

بمساعدة المخابرات الأمريكية.. القوات الأوكرانية تقتل 12 جنرالا في الجيش الروسي

روجينا لـ صدى البلد: أرفض ظلم المرأة وأهتم بقضاياها.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

أمريكا.. الكونجرس يقر مشروعا بشأن اتفاق إيران النووي

النفط يواصل مكاسبه بعد اقتراح أوروبي بحظر الروسي

مكنتش لاقي آكل.. قصة معاناة أحمد فتحي مع زوجته قبل الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

فيديو

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ