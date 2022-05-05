أهالي أرض اللواء يشكون من تعطل السلم الكهربائي

استغاث أهالي ارض اللواء من تعطيل السلم الكهربائى عبر خدمة الشكوي التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري .

وقال مجدي لبيب احد سكان المنطقة ، انا دائما يواجه مشكله تعطيل السلم الكهربائي لكوبري أرض اللواء .

وتابع :" وهناك العديد من المرضى وكبار السن لا يستطيعون صعود السلالم.

وناشد القارئ المسئولين العمل على إصلاح السلالم الكهربائية لتسهيل العبور الي الجانب الاخر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .



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