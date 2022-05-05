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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي أرض اللواء يشكون من تعطل السلم الكهربائي

صدى البلد

استغاث أهالي ارض اللواء من تعطيل السلم الكهربائى عبر خدمة الشكوي التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري .

وقال مجدي لبيب احد سكان المنطقة ، انا دائما يواجه مشكله تعطيل السلم الكهربائي لكوبري أرض اللواء .

وتابع :" وهناك العديد من المرضى وكبار السن لا يستطيعون صعود السلالم.

وناشد القارئ المسئولين العمل على إصلاح السلالم الكهربائية لتسهيل العبور الي الجانب الاخر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

سكان أرض اللواء السلم الكهربائي الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي

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