البنتاجون: القوات الروسية تحاول التقدم داخل "إزيوم" الأوكرانية من 3 محاور

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الروسية حاولت التقدم داخل مدينة (إزيوم) الأوكرانية من محاور لومينا وسلوفينسك وكراماتورسك.

وقال مسئول رفيع في البنتاجون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن "القصف الروسي تركز على دونباس وشمال ماريوبول، والذي لا يزال فيها نحو 1000 جندي روسي"، معربًا عن اعتقاد واشنطن بوجود مقاتلين شيشان في المدينة وآخرين من مجموعة فانجر في إقليم دونباس.

وفي السياق، كشف الجنرال الأمريكي جوزيف هالبرت القائد العام للتدريب في القيادة الأوروبية، أن الجيش الأمريكي درب أكثر من 23 ألف جندي أوكراني منذ عام 2015، مضيفا أن الأوكرانيين تلقوا تدريبات بشكل خاص على تشغيل أنظمة المدفعية والرادارات وشاركوا في أكثر من 12 مناورة مشتركة.