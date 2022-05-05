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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع : الأمريكيون أكثر تشاؤما تجاه أوضاع اقتصاد بلادهم

بايدن
بايدن

 أظهر استطلاع حديث أن رؤية الكثير من الأمريكيين لاقتصاد بلادهم هي الأسوأ على مدار عقد من الزمن.
وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة " إس إس آر إس " لصالح شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية ، إلى أن العديد من الأمريكيين أعربوا عن شعورهم بمشكلات مالية في حياتهم.
وذكرت الشبكة أن حالة التشاؤم انعكست أيضا على نظرة الأمريكيين تجاه الرئيس جو بايدن الذي ما زالت معدلات تعامله مع القضايا الاقتصادية سلبية بصورة حادة.
وأوضحت أن غالبية المواطنين الأمريكيين يرون أن سياسات بايدن أضرت بالاقتصاد ، وقال 8 من بين كل 10 أشخاص إن الحكومة لا تقوم بما يكفي لمواجهة التضخم.
ومن ناحية أخرى تراجعت إلى 23% نسبة المواطنين الذين يرون أن الظروف الاقتصادية جيدة نوعا ما ، بعد أن كانت تلك النسبة 37% في ديسمبر الماضي و54% في أبريل.
وجاءت النظرة السلبية تجاه الاقتصاد في أعلى معدلاتها بين الجمهوريين بنسبة 94% ولدى المستقلين بنسبة 81% أما بالنسبة للديمقراطيين ، حزب الرئيس بايدن ، فكانت هذه النسبة أقل حدة وبلغت 54%.

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