الصحف الإماراتية اليوم: قادة البلاد يحيون الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة.. اقتحام المستوطنين للأقصى لتنفيذ شعائر استفزازية تشعل غضب المسلمين.. والانقسام الأوروبي يحبط حظر النفط الروسي

المركزي الإماراتي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 9 أهداف جوية روسية والتصدي لـ 11 هجوماً

واشنطن قدمت معلومات استخباراتية لكييف سمحت بقتل جنرالات روس

ماكرون يؤيد منح الهند مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي

الكرملين: لا اتفاق بشأن لقاء محتمل بين البابا وبوتين



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، سلطت صحيفة الخليج الضوء على قرار مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو 2022.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي ب 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 04 مايو 2022.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وأشارت صحيفة البيان إلى تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن السلام هو طريق تحقيق طموحات الشعوب وتطلعاتها إلى التقدم والازدهار وتعمل على تعزيز أركان هذا السلام في المنطقة وإيجاد حلول سلمية للأزمات الإقليمية .. بجانب تهيئة الظروف لشراكات فاعلة من أجل التنمية والازدهار في المنطقة برمتها .. ولكنها تدرك في الوقت نفسه أن السلام المستقر والمستدام يحتاج إلى قوة تحميه ومن هنا تعطي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتطوير قواتها المسلحة وتحديثها .

وأوضحت صحيفة الاتحاد تأكيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة، أن "السادسَ من مايو عام 1976 ذكرى توحيد القوات المسلحة، محطةٌ فارقةٌ وعلامةٌ مُضيئةٌ في مسيرةِ دولتنا الاتحادية، ففي ذلك اليوم التاريخي، صدرَ القرارُ بتوحيد قواتنا المسلّحة تحت علمٍ وقيادةٍ واحدة، تحقيقًا لآمال شعبنا في قوةٍ عسكريةٍ عصريةٍ مُتطوّرة، تصونُ السيادة والاستقلال، وتُعزّز الأمن والاستقرار، وتُرسّخ قيم الولاء والفداء للوطن".



عربيا وإقليميا، قالت صحيفة البيان إن تقرير لمجلس الأمن عدّد أبرز مخاوفه من عدم الاستقرار في ليبيا وشبح عودة الحرب الأهلية، مشيراً إلى مصادر قلق أخرى من تدفق الأسلحة والمقاتلين والمهاجرين إلى أوروبا، وأيضاً كيف يمكن للبلاد أن تستفيد من ثروتها النفطية بطريقة عادلة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن إحاطة خلال مايو الجاري، تليها مشاورات حول الوضع في ليبيا، كما سيطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا سفير الهند تي إس تيرومورتي على أنشطة اللجنة.وحسب مجلس الأمن، في تقرير نُشر عبر موقعه الرسمي، فإن الوضع السياسي في ليبيا يزداد تعقيداً، في حين يستمر البحث عن مبعوث خاص لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أفادت صحيفة الخليج باندلاع مواجهات في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، الخميس، بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية. تأتي هذه المواجهات مع استئناف برنامج الزيارات للمسجد الأقصى للمستوطنين الذين خططوا لتنفيذ شعائر استفزازية في المسجد، بعد أن توقفت خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ويسمح للمستوطنين ضمن برنامج الزيارة الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى والتجول بها، بينما يهدد المستوطنون في كل مناسبة بأداء شعائر دينية في باحات الأقصى.



دوليا، أشارت صحيفة البيان إلى اعلان هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أسقطت تسعة أهداف جوية روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن تلك الأهداف شملت أربع طائرات بدون طيار وثلاثة صواريخ وطائرتين، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

كما صدت القوات الأوكرانية 11 هجوما روسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك وحررت بعض المناطق على حدود منطقتي ميكولاييف وخيرسون.

وقالت صحيفة الخليج إن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات الأميركية أن معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني سمحت بقتل عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار إن "عددا كبيرا" من نحو 12 جنرالا روسيا قتلتهم القوات الأوكرانية، استهدفوا بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وأفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن تأييده لمنح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان مشترك صادر في ختام اجتماع الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في باريس، مساء أمس الأربعاء، أن "فرنسا أكدت دعمها الثابت لحصول الهند على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وكذلك العضوية في مجموعة الموردين النوويين"

أشارت صحيفة الوطن إلى نفى الكرملين أمس التوصل الى اتفاق على لقاء بين الرئيس الروسي وبابا الفاتيكان، فيما انتقدت بولندا الزعيم الروحي للكاثوليك في العالم على خلفية تصريحات بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الأربعاء، إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبابا الفاتيكان فرنسيس لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

وكان فرنسيس قال في مقابلة نشرت أول أمس الثلاثاء إنه طلب عقد لقاء في موسكو مع بوتين في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا لكنه لم يتلق رداً.

وذكرت صحيفة الخليج أن المجر أحبطت إرادة الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على موسكو، معتبرة أن من شأن ذلك أن «يدمر تماماً» أمن إمدادات الطاقة لديها. ووسط انقسام وحيرة لدى الدول الأوروبية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أمس الأربعاء، إن فرض حظر أوروبي على واردات النفط الروسي قد يؤدي إلى «اضطرابات» في الإمدادات وارتفاع الأسعار في ألمانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي والتوقف عن استيراد النفط الخام الروسي تدريجياً في غضون ستة أشهر، فيما اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض مقترح حظر النفط الروسي، بأنها «متواطئة» مع العملية العسكرية الروسية