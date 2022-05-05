اعتمادا على الطبيعة.. يوم ترفيهي للأطفال في بئر العبد

حرص شباب قرى رابعة والفتح ببئر العبد شمال سيناء، على إدخال البهجة على الأطفال من أعلى نقطة على الكثبان الرملية في جو مشمس، لتعويض الأطفال عدم وجود متنزهات وملاهي اعتمادا على الطبيعة الخلابة، كما يقول صلاح أبو دياب، من قرية الفتح، بتنفيذ يوم ترفيهي على رمال الصحراء لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقال صلاح أبو دياب إنه تم تنظيم برنامج للأطفال وتوزيع البالونات والفيشار عليهم وعمل مسابقات لحظية ومنحهم جوائز عينية لإدخال السعادة عليهم، وقد عبر الأطفال عن فرحتهم كثيرا بهذا البرنامج مع وجود أقرانهم من الأطفال لإدخال الشعور عليهم بفرحة العيد.

أتوبيس السعادة

وتعددت المبادرات في مدينة العريش بقيام إحدى شركات الأتوبيسات الخاصة بتنفيذ مبادرة “أتوبيس السعادة”، والتي انطلقت من شارع ٢٣ يوليو إلى شارع ٢٦ يوليو ثم إلى شارع البحر حتى منطقة المساعيد، واختتمت المبادرة بزيارة إلى حي الكرامة جنوب العريش وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال.

وفي تقليد جديد، قدم أعضاء هيئة التمريض والأطباء بقسم الكلي بمستشفى العريش الحلوى للمرضى المحتجزين في القسم للاحتفال معهم بعيد الفطر ومحاولة تخفيف الآلام عنهم.

