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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 198 طن بضائع عامة ومتنوعة بـ موانئ البحر الأحمر

صدى البلد

 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع والشاحنات بموانئ الهيئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شهدت تداول 198 طن بضائع عامة متنوعة و52 شاحنة.


وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس- أن الحركة الملاحية بالهيئة سجلت وصول وسفر 3 سفن، بينما بلغت حركة الصادرات تداول 198 طن بضائع متنوعة و7 شاحنات، فيما بلغت حركة الواردات تداول 45 شاحنة.


وأشارت إلى أن ميناء نويبع استقبل السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان "رحلات مكوكية" حيث تم استقبال 45 شاحنة فارغة وتصدير 7 شاحناتة بحمولة 198 طن بضائع عامة، بالإضافة إلى وصول وسفر 145 راكبا بموانيها.

 

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