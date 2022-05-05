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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة: تعيين 3205 من بينهم 38 "قادرون باختلاف" بالشرقية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

 أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 3205 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 38  " قادرون باختلاف " من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 731 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2068 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  313 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  ، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و 84 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 70 قياس ميداني ومراجعتها لـ 29 منشأة ، وعقد ندوة توعية .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير  406 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض إحتجاج عمالي لـ 1778 عامل وعودتهم للعمل .

وأضاف وكيل المديرية أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 87 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 204 فرصة عمل .

وأشار إلى أنه تم استلام 6 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين  فى نطاق المحافظة ، وطلب تجديد لآخر ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .

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القوي العاملة: تعيين 3205 من بينهم 38 "قادرون باختلاف" بالشرقية

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