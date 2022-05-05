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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الرياضة": 1000 مركز شباب من بين 4274 في مصر ضمن “حياة كريمة”

مركز شباب
مركز شباب

قال محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك 4 ملايين مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر من الجماهير والأعضاء، والتي جاءت تحت عنوان مبادرة أطلقتها الوزارة تحت مسمي "العيد أحلي بمراكز شباب مصر".

 

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أن تلك المبادرة أتت تفعيلا للدور المجتمعي لمراكز الشباب فى مصر وإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين بممارسة كافة الأنشطة، والألعاب الترفيهية فى ضوء سياسة مراكز الشباب.

 

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة كانت له رؤية من أجل أن تكون مراكز الشباب لها عامل جذب كبير لكل الأعضاء والجماهير، من خلال الدورات والأنشطة خلال شهر رمضان داخلها بجانب مراكز شباب حياة كريمة، حيث أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الهامة جدا والخاصة بمراكز الشباب بعد تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.

 

وتابع أنه يوجد ما يقرب من 4 ألاف و274 مركز شباب، منهم أكثر من ألف مركز شباب ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة، إلى جانب تنظيم عددا من الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر بها، تضمنت العديد من البرامج والأنشطة المختلفة لجميع فئات المجتمع، منها فنية واستعراضية وتوزيع هدايا وألعاب ترفيهية للرواد وغيرها.

الأنشطة المختلفة حياة كريمة لعيد أحلي بمراكز شباب مصر وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب

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