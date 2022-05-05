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ماذا ستفعل مصر في سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي |فيديوجراف

ماذا ستفعل مصر في
ماذا ستفعل مصر في سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية  0.50%، لتصل إلى 1% وهي أكبر زيادة منذ 22 سنة. 

قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

وتوقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ترفع مصر أسعار الفائدة باعتبارها جزءًا من العالم، لكن بنسبة معقولة، حتى لا يتجه المواطنون إلى تحويل أموالهم إلى دولارات وتحرم من نسبة كبيرة من العملة الصعبة. 

وللمزيد حول سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسعر الدولار اليوم شاهد الفيديوجراف التالي: 

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