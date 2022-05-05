رئيس بيلاروسيا: لم أتوقع أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستطول هكذا

أكد رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصرح الرئيس البيلاروسي لوكالة "أسوشيتد برس"، بأنه لم يكن يعتقد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستطول هكذا وستنحدر بهذه الطريقة.

وأضاف لوكاشينكو: "لست على دراية كاملة بالعملية العسكرية في أوكرانيا لأقول إذا كانت تسير كما خطط لها أم لا".

وأشار إلى أن أوكرانيا كانت تستفز روسيا، مشددا: "نحن ندعم السلام".

كما أكد الرئيس البيلاروسي، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش البيلاروسي لا يهدد أحدا، مشيرا إلى أنه يمكن للغرب أن ينام بهدوء.

وقال:" نحن لا نهدد أحداً ولن نهدد ولن نفعل ذلك"، مضيفا :" نحن لا يمكننا التهديد، فنحن نعرف من نواجه وبالتالي إطلاق العنان لأي صراع سيكون غير مناسبا لأحد".

وأضاف: " ليس في مصلحة الدولة البيلاروسية التهديد ويمكن للغرب أن ينام بسلام".