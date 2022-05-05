تعليم شمال سيناء تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان، الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق يوم السبت المقبل لسنوات النقل بمختلف الصفوف الدراسية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم تجهيز وإعداد لجان الامتحانات، مع الالتزام بالتعقيم اليومي للجان أثناء سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بالعريش، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أية مشكلات فور حدوثها.

وأكد الجاهزية الخاصة بعقد امتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي).

في سياق متصل، أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، تخصيص سيارة أتوبيس لنقل طلاب المدارس إلى لجان الامتحانات بالمجان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مركز ومدينة الحسنة اليوم، أنه سيتم الدفع بأتوبيس لنقل الطلاب من مدينة (الحسنة) إلى مدينة نخل تسهيلا وتيسيرا على الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسيتحرك الساعة السابعة صباحا اعتبارا من يوم السبت المقبل من أمام مجلس مدينة الحسنة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.