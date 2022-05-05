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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض "سفر الأحلام" بقاعة صلاح طاهر فى الأوبرا.. السبت

لوحة فنية لـ زكريا
لوحة فنية لـ زكريا أحمد

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية في السادسة والنصف مساء السبت 7 مايو بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معرض بعنوان (سفر الأحلام ) للفنان زكريا أحمد  .
يجسد الفنان زكريا أحمد فى لوحاته بالمعرض تخيلاته عن عالم الإنسان الأول منذ بدء الخليقة وحتي وقتنا الحالي مستخدماً الرموز الشعبية والفرعونية  و يستلهم عناصره من الطبقات الفقيرة .  بستمر المعرض حتي ١٢ مايو
يذكر أن الفنان زكريا أحمد حافظ ولد عام 1958م  وهو الان أستاذ متفرغ بقسم التصوير ووكيل كلية الفنون الجميلة السابق بجامعة المنيا   واقام الكثير من المعارض المحلية والدولية الناجحة في كلا من ايطاليا ،امريكا ،اسبانيا ؛النمسا وفرنسا  .

الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معرض بعنوان سفر الأحلام عالم الإنسان الأول زكريا أحمد

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