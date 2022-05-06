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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد أن تعرفه عن الحساسية.. أعراض متلازمة القلب المكسور

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

 

ما هي القدم المسطحة؟ الأعراض والأسباب والعلاج

 عادةً ما تكون القدم المسطحة غير مؤلمة بل يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكاحلين والركبتين. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، لا تتطلب القدم المسطحة أي علاج إلا إذا كانت تسبب لك الألم.

الكشف عن عقار جديد لمحاصرة الكوليسترول

بسبب الإفراط في تناول الوجبات السريعة وارتفاع نسبة الإصابة بالكوليسترول في الدم وزيادة فرص إصابة الملايين من البالغين  بأمراض القلب.

فقد توصلت دراسة حديثة نشرتها مجلة British Medical Journal حول مخاطرارتفاع الكوليسترول ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

علامات تكشف الإصابة بـ متلازمة القلب المكسور

متلازمة القلب المكسورالتي تُسمى أيضًا باعتلال عضلة القلب الناجم عن الإجهاد أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو ، حتى لو كنت بصحة جيدة. 
تكون النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بألم مفاجئ وشديد في الصدر - رد فعل لارتفاع هرمونات التوتر - يمكن أن يكون ناجماً عن حدث مرهق عاطفياً.

 

الأعراض والعلاج.. كل ما تريد أن تعرفه عن الحساسية

تحدث الحساسية عندما يتفاعل جهاز المناعة مع مادة غريبة - مثل حبوب اللقاح أو سم النحل أو وبر الحيوانات الأليفة  أو طعام لا يسبب رد فعل لدى معظم الأشخاص.
ينتج جهازك المناعي مواد تعرف باسم الأجسام المضادة،  عندما يكون لديك حساسية ، فإن الجهاز المناعي يصنع أجسامًا مضادة تحدد مسببات الحساسية على أنها ضارة ، على الرغم من أنها ليست كذلك،  عندما تتلامس مع مسببات الحساسية يمكن أن يؤدي رد فعل جهازك المناعي إلى التهاب الجلد أو الجيوب الأنفية أو المسالك الهوائية أو الجهاز الهضمي.

 

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