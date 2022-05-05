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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للدراسة في إيطاليا.. تفاصيل التقديم والتخصصات المتاحة

المنح والبعثات
المنح والبعثات

قالت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مدرسة الدكتوراه العليا ببيزا أعلنت عن طريق المكتب الثقافى بروما، عن فتح باب التقدم لمنح للحصول على درجة الدكتوراه فى تخصصات الرياضيات والمعلوماتية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والعلوم السياسية، والتاريخ، والآداب، والفنون، والفلسفة، والتربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع.

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التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على المركز37 في تصنيف سيماجو

وأضافت الإدارة أنه يمكن الحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات عبر هذا الرابط 

وأكدت الإدارة المركزية للبعثات أنها لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

بينما أفاد المكتب الثقافى ببرلين، بأنه تم فتح باب التقدم لمنح الدكتوراه فى إدارة الأعمال بجامعة LUISS. 

وأوضح أنه يمكن الحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات عبر هذا الرابط.

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