فرصة للدراسة في إيطاليا.. تفاصيل التقديم والتخصصات المتاحة

قالت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مدرسة الدكتوراه العليا ببيزا أعلنت عن طريق المكتب الثقافى بروما، عن فتح باب التقدم لمنح للحصول على درجة الدكتوراه فى تخصصات الرياضيات والمعلوماتية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والعلوم السياسية، والتاريخ، والآداب، والفنون، والفلسفة، والتربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع.

وأضافت الإدارة أنه يمكن الحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات عبر هذا الرابط

وأكدت الإدارة المركزية للبعثات أنها لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

بينما أفاد المكتب الثقافى ببرلين، بأنه تم فتح باب التقدم لمنح الدكتوراه فى إدارة الأعمال بجامعة LUISS.

وأوضح أنه يمكن الحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات عبر هذا الرابط.