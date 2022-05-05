ليجو تعرض نسخة لعبة من فيراري F40 الخارقة في كاليفورنيا.. فيديو وصور

قامت شركة "ليجو" للعب الأطفال ببناء نسخة بحجم طبيعي لسيارة "فيراري F40" الأيقونية الخارقة التي اشتهرت في تسعينات القرن الماضي.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات والنقل، سيتم عرض سيارة Lego الجديدة بالحجم الطبيعي في ولاية كاليفورنيا وهي المرة الأولى التي يتم فيها بناء سيارة ليجو للأسطورة فيراري F40 إحدى أشهر الموديلات التي تم طرحها على الإطلاق من مصنع Maranello.

وفقًا لـ تصريحات شركة "ليجو" ، تم استخدام أكثر من 358000 مكعب ليجو صغير لإنشاء هذه النسخة المتماثلة من السيارة الخارقة الشهيرة. قضى فريق من المصممين والبنائين أكثر من 1800 ساعة لتصميم و تطوير النموذج على الورق ليكون مشابها تماما للأصل وبنفس المقاييس، بينما تم استغراق 1900 ساعة أخرى لبناء هذا النموذج.

فيراري

بذلك تكون سيارة ليجو فيراري F40 أحدث المنضمين إلى قائمة نماذج ليجو الرائعة بالحجم الطبيعي التي تم صنعها، وهي تزن أكثر من 1،361 كجم (3000 رطل). لها قياسات مماثلة للسيارة الحقيقية و طولها 4.3 متر (14 قدمًا) وعرضها أكثر من 1.8 متر (6 أقدام) و ارتفاعها 1.2 متر (4 قدم) وقاعدة عجلات 2.4 متر (8 قدم). كما أن المقصورة الداخلية أيضا مصنوعة أيضًا من مكعبات الـ Lego.

ستكون ليجو Ferrari F40 متاحة للعرض في المنطقة التفاعلية من "ليجو لاند" في منطقة المرآب. سيتم السماح للجمهور والمحبين للعلامة التجارية والمهتمين بالتقاط الصور التذكارية مع السيارة اللعبة وحتى الجلوس في المقصورة الداخلية التي تعتبر نسخة طبق الأصل لكن مبنية من المكعبات.

بصرف النظر عن الجراج، ستحتوي منطقة Lego Ferrari Build and Race التفاعلية الجديدة أيضًا على منطقتين تفاعليتين أخريين ، مثل منطقة البناء والاختبارات ، ومضمار السباق الرقمي للضيوف التي تسمح بالتنافس الافتراضي والدخول في سباقات من خلال استخدام سيارة ليجو فيراري الخاصة بهم ضد السيارات الأخرى التي تتنافس على أسرع لفة.