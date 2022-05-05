الطلاب عن الدراسة بالجامعات الأهلية: البرامج الجديدة والشهادات أكثر ما يجذبنا للدراسة

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تقديم برامج جدبدة ومميزة بالجامعات الأهلية والانتهاء من الجامعات التي لم تبدأ بعد بالاضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب من تعاون مع جامعات دولية وغيرها من الفعاليات العالمية التي أقيمت في الآونة الأخيرة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد أعرب الطلاب عن رأيهم في الدراسة بالجامعات الأهلية حيث قالت الطالبة مريم عادل، إن الجامعات الأهلية تمكنت من جذب الطلاب لها وذلك لأنها توفر جميع البرامج التعليمية الهامة التي يحاول الطلاب للالتحاق بها بالجامعات خارج مصر.



بينما أشار الطالب محمود مجدي ، إلى أنه من الجامعات الأهلية استطاعت أن تثبت أن التعليم العالي المصري اصبح متطور حيث حدث ذلك بشكل سريع ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف على الدراسة فقط بل الأنشطة أيضا.



وأوضح طارق علي، أن الجامعات الأهلية تجذب الطلاب لها بدلا من السفر للخارج لما تقدمه من شهادات مزدوجة لطلابها وبرامج دراسية جديدة ومميزة.



بينما قال الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، أنه قد تم الاتفاق على تحديد قائمة باحتياجات كل جامعة أهلية من أثاث وأجهزة وتجهيزات للمعامل والورش الخاص بالعامين الدراسيين الأول والثاني، وكذلك مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بكل جامعة.

وأكد نائب الوزير على أهمية أن يتم تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بهذه الجامعات.