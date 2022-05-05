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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا: تضخم غير مسبوق منذ 15 سنة

ميرفت خليل رئيس اتحاد
ميرفت خليل رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا

قالت ميرفت خليل رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا، إن المواطنين في بريطانيا يعانون من مشكلة كبيرة، لأنّ المرتبات لا ترتفع بنفس نسب ارتفاع الأسعار، موضحة: «هناك إشكالية سياسية متعلقة بالانتخابات، ويتحير المواطنون بشأن إعادة انتخاب الحكومة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار».


وأضافت خليل في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «بنك الطعام في بريطانيا أصبح الناس يقفون أمامه بالطوابير بسبب ارتفاع الأسعار، والكنائس تخدم ما لا يقل عن 5 آلاف أسرة كل شهر، حيث تحصل الأسر الأكثر احتياجا على أنواع من الأغذية دون مقابل».


وتابعت رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا، أن التضخم في بريطانيا لم يحدث منذ 15 سنة، وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بجنون، وهو ما شكّل ضغطا غير مسبوق على الأسر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما أنّ هناك نقص في الزيوت لأنّ معظمها مستورد من روسيا وأوكرانيا.

اتحاد المصريين في بريطانيا نسب ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار بريطانيا الأسر الأكثر احتياجا

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