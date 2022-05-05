أوكرانيا تعلن التصدي لـ11 هجوما روسيا على إقليم دونباس

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الخميس أن قواتها صدت 11 هجوما في منطقتي دونيتسك ولوجانسك في الوقت الذي استمر فيه القتال حول مصنع آزوف ستال في ماريوبل.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن الروس فقدوا السيطرة على عدة مناطق على حدود منطقتي نيكولايف وخيرسون، وأن الجيش الأوكراني تمكن من التصدي لهجمات روسية متعددة على شرق البلاد.

وأضافت الهيئة أن الجيش الروسي يقوم بإعادة تجميع القوات في مناطق معينة ويتخذ تدابير لإعادة تعبئة جنود الاحتياط.

من جانبه، قال حاكم منطقة لوجانسك إن 5 مدنيين قتلوا بسبب القصف الذي تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن القصف تركز في سيفيرو دونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسي تشانسك.