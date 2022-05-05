تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة إنبي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبات بدنية قوية في بداية مران الأبيض اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من تدريبات سباقات السرعة وقفز الحواجز بجانب بعض التدريبات البدنية بالكرة .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة ايسترن كومباني الأخيرة في الدوري بمناسبة عيد الفطر.