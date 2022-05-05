عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة إنبي

لاعبي الزمالك في
لاعبي الزمالك في المران

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبات بدنية قوية في بداية مران الأبيض اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري. 

 

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من تدريبات سباقات السرعة وقفز الحواجز بجانب بعض التدريبات البدنية بالكرة . 

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي. 

 

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة ايسترن كومباني الأخيرة في الدوري بمناسبة عيد الفطر.

الزمالك انبي الزمالك وانبى لاعبي الزمالك الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

تامر أمين يكشف السبب فى انفصال أبو هشيمه عن ياسمين| فيديو

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

معلومات مجلس الوزراء: 87 مليون متر مكعب مبيعات الغاز الطبيعي.. انفوجراف

أسكتتها ديانا وهي تغني.. قصة موقف محرج تعرضت له الملكة إليزابيث

علي جمعة: الإسلام بريء من الكآبة.. وهذه الثلاثة من مكونات العقل المسلم

اقتصاد أوروبا ينزف.. موجة غلاء طاحنة تضرب أمريكا وبريطانيا وفرنسا

مستوحاة من STO.. لامبورجيني تكشف عن "هوراكان EVO 2 GT3" .. صور وفيديو

بعد إحباط 27 محاولة.. الحبس سنتين لـ زواج الأطفال في قانون العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

دفن جثامين 3 طلاب سقطوا داخل ترعة في المنوفية..صور

عمرو دياب يشكر الكويت بعد حفل ثالث أيام العيد.. صور

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

فيديو

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ