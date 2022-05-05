وزير الصحة الإماراتي: نظامنا الصحي تمكن من تحقيق قفزات نوعية

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن النظام الصحي في الإمارات تمكن من تحقيق قفزات نوعية في جميع مجالات المهن الطبية ونجحت الدولة في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تواكب أرقى المعايير والأنظمة العالمية وتتوافق مع تطلعات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة ورؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة.

وأشار العويس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بمناسبة اليوم العالمي للقبالة الذي يصادف 5 مايو من كل عام ويتزامن هذا العام مع مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للقابلات - إلى أن كوادر الرعاية التمريضية والقابلات يعتبرن الشريان الحيوي في المنشآت الصحية حيث تعد أدوارهن في صميم نظم الرعاية الصحية.

وقال إن هذا اليوم مناسبة للاحتفاء بجهود وإنجازات كوادر القبالة ومشاركة قصص نجاحهم وإثبات مساهمتهم الحقيقية وتفانيهم والتزامهم ضمن نظام الرعاية الصحية على مستوياته المختلفة، فضلاً عن تعزيز نظرة المجتمع الإيجابية لمهنة القبالة لأنهن الأقرب لفهم ثقافة وعادات مجتمع الإمارات ويمثلن مصدر ثقة وطمأنينة لتوفير الرعاية الآمنة للأمهات ومواليدهن ودعم صحة الأسرة والمجتمع على أسس علمية وطبية معتمدة.

