البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية بجمهورية الصومال الفيدرالية (أتميس) في إقليم شبيلي الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين في صفوف أفراد البعثة من جمهورية بوروندي الصديقة.

وعبَّرت وزارة الخارجية - بحسب وكالة الانباء البحرينية - عن تعازي البحرين ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع بعثة الاتحاد الإفريقي، وتقديرها لجهودها من أجل حفظ السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.