الأحد المقبل.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقنا

أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف مراكز المحافظة يوم الأحد المقبل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ورفع المناعة الصحية للأطفال.



وقال محافظ قنا -وفقًا لبيان- إن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار 4 أيام حتى يوم 11 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، البالغ عددهم 584 ألفًا و507 أطفال بطعم سابين أحادي التكافؤ نمط 2، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فِرق التطعيم على الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.



من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، إنه تم تخصيص 1326 فريقًا طبيًا، منها 1181 فريقًا متنقلاً، و237 فريقًا ثابتًا بالوحدات الصحية والمستشفيات، مؤكدًا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجاني دون أي رسوم.

