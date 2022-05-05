الوضع آمن.. هل تتأثر مصر بارتفاع أسعار القمح ونقص الإنتاج عالميا؟

خبير زراعي يجيب

مازالت الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصاد الغذائي، حيث بدأ العديد من دول العالم يعاني من ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية الأخرى وتراجعها في الأسواق، وذلك لأن روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للقمح بالعالم في حالة حرب.

أزمة القمح في الدول العربية

ومن أكبر المعرضين لنقص المواد الغذائية في العالم وخاصة القمح، الدول العربية لا سيما دول شمال أفريقيا لأن هناك تفاوتا كبيرا بين الإنتاج والاستهلاك، وبحسب تقارير رسمية لأجهزة الإحصاء العربية، فإن هذه الفجوة وصلت إلى نحو 50 مليون طن في الموسم الزراعي 2020 -2021.

وبعد نحو 50 يوما على اشتعال فتيل الأزمة الروسية الأوكرانية، قفزت أسعار القمح الذي وصل لأعلى مستوياتها في 9 سنوات حيث تجاوزت العقود الآجلة لشهر مايو 438 دولارا للطن، وهو ضعف تقديرات سعر القمح في موازنات الدول المستوردة خاصة الدول العربية.

ارتفاع في أسعار القمح عالميا

ومع تزايد ارتفاع أسعار القمح، ارتفعت أسعار القمح عالميا بنسبة 1.42% خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 من مايو الجاري، وسجل سعر البوشل ببورصة شيكاغو للتجارة "وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو جراما تقريبا" 1091.75 سنت، وذلك بعد ارتفاعها بالأمس بنسبة 2.49%، وتسجيل سعر البوشل 1007سنت.

مصر لا تشعر بالأزمة

مصر لم تكن بعيدة عن هذه الأزمة العالمية، خاصة أننا نعتمد بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50% على القمح الخارجي من روسيا وأوكرانيا، ولكن حرصت القيادة السياسية في البلاد على العمل على تكوين مخزون استراتيجي للقمح يكفي البلاد لفترة زمنية آمن لكي لا يشعر المواطن بالأزمة العالمية ونقص في الغذاء.

وبحسب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، فإن المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر يكفي حتى يناير من العام القادم.

وأضاف أن لدينا مخزونا استراتيجيا حتى نهاية يناير كاحتياطي استراتيجي من القمح، بمعنى لدينا أكثر من ستة شهور إلى تسعة أشهر.

الجهود المصرية لتأمين مخزون القمح

وتولي الدولة المصرية اهتماما بالزراعة خاصة زراعة القمح، حيث قامت الحكومة بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 من خلال صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة.

وعملت الدولة أيضا على القيام بإنشاء العديد من الصوامع ضمن المشروع القومي للصوامع في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقوم مصر الآن بجمع محصول القمح المحلي وتوريده من قبل المزارعين إلى الصوامع الحكومية والتي من المقرر أن تزيد الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى شهر يناير من العام القادم.

مناطق زراعية جديدة للقمح

ومن جانبه، قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بتوشكي والعوينات والفرافرة وعين دلة بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "سايلو فودز".

وأضاف أبو المجد أننا نتطلع في نهاية هذا العام والعام المقبل إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع توشكي بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية في الدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن.

وأشار إلى أنه في المستقبل القريب سيتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان، بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 ملايين طن قمح.

وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن دور الجهاز لم يقتصر على الزراعة فقط، بل امتد إلى التعاون مع أجهزة الدولة في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك في كافة ربوع الجمهورية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية من 20% إلى 30% بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات.

مصر لم تتأثر بارتفاع الأسعار حتى الآن

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الغني الجندي، أستاذ الزراعة بجامعة عيب شمس، إن مصر الاكتفاء الذاتي لديها من القمح لا يتعدى الـ 55% وهذه مشكلة كبيرة، لأننا نعتمد على الإنتاج المحلي القليل ونقوم بتكملته بالاستيراد الخارجي.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاعتماد على الاستيراد الخارجي خاصة أوكرانيا وروسيا شكل أزمة كبيرة لدي الدول، والآن أكبر دولتين لتصدير القمح إلى العالم هما في حالة حرب لذلك ليس هناك تصدير للقمح من جهتهم حتي لا يتأثر مخزونهم الاستراتيجي.

وتابع: "هذا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، ووصل تأثيره إلى مصر حتي مع جمع المحصول المحلي الذي يكفي على الأقل 6 أشهر ويصل إلى 10 ملايين طن".

وأشار الجندي إلى أنه على الدولة تشجيع المزارع أكثر لزراعة القمح وتوسيع الرقعة الزراعية منه، لأن الإنتاج المحلي من القمح سيكون أرخص من الاستيراد بشكل كبير.

ولفت إلى أن مصر لديها مخزون من القمح المستورد يكفينا لـ 3 أشهر قادمين، هذا بجانب الإنتاج المحلي، بالتالي مصر لم تدخل في الزيادة في الأسعار العالمية حتي الآن ولم تتأثر بها، ولكن مع السنة الجديدة سيكون هناك تغير في أسعار القمح لأننا سنتأثر بارتفاع أسعار القمح عالميا.

وأوضح أن الدولة المصرية بدأت في التفكير في مصدر جديد للقمح بدلا من روسيا وأوكرانيا لذلك اتجهت للهند واعتمدتها كمصدر رسمي للقمح.