موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

عادة ما تشهد الهند موجات حر وارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع وبداية فصل الصيف خاصة شهر مايو، والذي يكون الشهر الأعلى حرارة في الهند، ولكن تستمر الأجواء الحارة من مايو إلى سبتمبر بسبب الرياح الموسمية، ويؤدي هذا الارتفاع إلى عدد كبير من الوفيات ، كما حدث في موجة يونيو 2015 والتي قتلت أكثر من 2000 شخص.



أسوأ صيف في الهند

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية ، صورا ترصد ارتفاع درجات الحرارة في الهند مع بداية الموسم الصيفي إلى مستوى عال، لم تشهده الهند منذ نحو 122 عاما، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تفيد بأن درجات الحرارة في الهند جنونية في بداية الموسم، وسجلت جميع المناطق درجات حرارة تجاوزت 42 درجة، ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، ولم تشهد الهند هذه الدرجات منذ 122 عاما.

وأشارت الهيئة إلى أنه بسبب هذا الارتفاع زاد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم، مما جعل البلاد تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات، بجانب اشتعال الحرائق في الغابات ووصل عددها إلى 309 حرائق وفقا للتقارير الحكومة الهندية في 27 أبريل.



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