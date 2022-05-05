عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

طقس حار
طقس حار

 

 

عادة ما تشهد الهند موجات حر وارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع وبداية فصل الصيف خاصة شهر مايو، والذي يكون الشهر الأعلى حرارة في الهند، ولكن تستمر الأجواء الحارة من مايو إلى سبتمبر بسبب الرياح الموسمية، ويؤدي هذا الارتفاع إلى عدد كبير من الوفيات ، كما حدث في موجة يونيو 2015 والتي قتلت أكثر من 2000 شخص.

مع بداية الصيف .. 10 نصائح ذهبية للحفاظ على سيارتك


أسوأ صيف في الهند

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية ، صورا ترصد ارتفاع درجات الحرارة في الهند مع بداية الموسم الصيفي إلى مستوى عال، لم تشهده الهند منذ نحو 122 عاما، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تفيد بأن درجات الحرارة في الهند جنونية في بداية الموسم، وسجلت جميع المناطق درجات حرارة تجاوزت 42 درجة، ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، ولم تشهد الهند هذه الدرجات منذ 122 عاما.

وأشارت الهيئة إلى أنه بسبب هذا الارتفاع زاد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم، مما جعل البلاد تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات، بجانب اشتعال الحرائق في الغابات ووصل عددها إلى 309 حرائق وفقا للتقارير الحكومة الهندية في 27 أبريل.
 

ولمتابعة تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر .. تابع الفيديو جراف التالي:


 

موجات حر الأجواء الحارة عدد كبير من الوفيات الهند الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

موضوعات متعلقة

حكم صيام الست من شوال قبل القضاء وفضله.. فيديو جراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

ترشيحاتنا

الروبل والعلم السوفيتي.. بوتين يحول جنوب أوكرانيا إلى جزء من روسيا

الأزهر يحذر من إساءة استخدام دعم الدول الأكثر احتياجا لطمس هويتها الإسلامية

بعد واقعة وفاة صحفي بالأهرام .. علاء ثابت يطلب إذن خصومة من نقابة الصحفيين

ممنوع الجينز والماكياج.. إجراءات صارمة في كوريا الشمالية على الشكل العام

بالصور| محمد صلاح يتسلم أولى جوائزه الفردية هذا الموسم

بسبب حرب أوكرانيا.. تحذيرات من استهداف الطائرات والمطارات المدنية في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

فيديو

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ