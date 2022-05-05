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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب وفاق سطيف: سعيد لمواجهة الأهلي القوي.. واللعب أمامه يُكسب الخبرات

مدرب وفاق سطيف
مدرب وفاق سطيف

أكد الكرواتي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، أنه سيكون سعيدا لمواجهة فريق قوي مثل الأهلي مشيراً إلى أنه سيكتسب الخبرات من تلك المواجهة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء يوم السبت القادم، على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نوفيتش في تصريحات عبر بي بي سي البريطانية والتي نقلتها قناة الجزائرية الرياضية: “اللعب ضد الأهلي مختلف تماما، هذه مواجهة مختلفة عن المباريات السابقة لنا لأنها ستجرى في ظروف مختلفة”.

وتابع: “أنا سعيد للغاية لأنني سأواجه أقوى فريق وسأحصل على المزيد من الخبرات، لأننا نلعب في مستوى عالٍ جدًا ومختلف تماما”.

وأضاف: “عندما تكون مدربا، فإنك تطمح في تحقيق الكثير، وعندما تسنح الفرصة فيجب أن نغتنمها”.

وأكمل: “أعتقد أن كل فريق كبير في شمال أفريقيا لديه مجموعة كبيرة من المشجعين، توقعاتهم دائمًا أن يكونوا في القمة، لكن لا يمكنك أن تعد بمثل هذه الأشياء، ما يمكنك أن تعد به هو العمل الجيد والاحترام”.

وأختتم : “لا أفكر في المستقبل، نلعب كل مباراة على حدة، وبعد ذلك سنرى كيف ستنتهي بنا الأمور”.

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