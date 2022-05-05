أخبار السيارات| بقوة 1000 حصان.. ريزفاني تشوق عملائها لـ "بيست 2023" الرياضية.. فيديو مسرب للاختبارات النهائية لـ هيونداي أيونيك 6 قبل إطلاقها رسميا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أصاب سوء الحظ كلا من سيباستيان فيتيل و لانس سترول سائقي فريق "أستون مارتن" في الفورمولا 1 الموسم الحالي، حيث تعرضا لحوادث كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في سباق الجائزة الكبرى الأسترالية ، حين ضرب الألماني الحواجز في كل من وقت التدريب والسباق.

نشرت شركة Rezvani الأمريكية المتخصصة في السيارات الرياضية صورتين تشويقيتين تستعرضان فيهما طراز "بيست" أو الوحش موديل 2023 الجديد كليًا. الصور الظلية تخفي أكثر ما تظهر، وتكشف فقط عن ملامح أولية تبدو انسيابية أنيقة، مع انتظار المزيد من التفاصيل الصيف القادم عندما تزيح عنها الستار.

أصبحت سيارة "هيونداي أيونيك 6" التي تعتبر واحدة من أهم السيارات التي تم الكشف عنها خلال هذا العام،جاهزة تقريبا لمرحلة الإنتاج التجاري.

رصدت عدسات المصورين السيارة الصالون الكهربائية أثناء خضوعها مرحلة الاختبارات النهائية بعد تفريغ بطاريتها في محطة شحن. على الرغم من اقتراب موعد العرض الأول

قامت شركة "ليجو" للعب الأطفال ببناء نسخة بحجم طبيعي لسيارة "فيراري F40" الأيقونية الخارقة التي اشتهرت في تسعينات القرن الماضي.

أفادت بعض المصادر المطلعة داخل شركة فورد الأمريكية، والتي رفضت ذكر اسمها، أن الجيل القادم من فورد موستانج سيتم إطلاقه بمجموعة نقل متنوعة وبمحركين مختلفين، وبالتالي سيتمكن المشترون من اختيار محرك EcoBoost رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر مع شاحن توربيني أو محرك Coyote V8 سعة 5.0 لتر.