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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بقوة 1000 حصان.. ريزفاني تشوق عملائها لـ "بيست 2023" الرياضية.. فيديو مسرب للاختبارات النهائية لـ هيونداي أيونيك 6 قبل إطلاقها رسميا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

فريق أستون مارتن: سوء حظنا في فورمولا 1 بسبب سيارة AMR22

أصاب سوء الحظ  كلا من سيباستيان فيتيل و لانس سترول سائقي فريق "أستون مارتن" في الفورمولا 1 الموسم الحالي، حيث تعرضا لحوادث كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في سباق الجائزة الكبرى الأسترالية ، حين ضرب الألماني الحواجز في كل من وقت التدريب والسباق.

 

بقوة 1000 حصان.. ريزفاني تشوق عملائها لـ "بيست 2023" الرياضية

نشرت شركة Rezvani الأمريكية المتخصصة في السيارات الرياضية صورتين تشويقيتين تستعرضان فيهما طراز "بيست" أو الوحش موديل 2023 الجديد كليًا. الصور الظلية تخفي أكثر ما تظهر، وتكشف فقط عن ملامح أولية تبدو انسيابية أنيقة، مع انتظار المزيد من التفاصيل الصيف القادم عندما تزيح عنها الستار.

 

فيديو مسرب للاختبارات النهائية لـ هيونداي أيونيك 6 قبل إطلاقها رسميا

أصبحت سيارة "هيونداي  أيونيك 6" التي تعتبر واحدة من أهم السيارات التي تم الكشف عنها خلال هذا العام،جاهزة تقريبا لمرحلة الإنتاج التجاري. 

رصدت عدسات المصورين السيارة الصالون الكهربائية أثناء خضوعها مرحلة  الاختبارات النهائية بعد تفريغ بطاريتها في محطة شحن. على الرغم من اقتراب موعد العرض الأول

 

ليجو تعرض نسخة لعبة من فيراري F40 الخارقة في كاليفورنيا.. فيديو وصور

قامت شركة "ليجو" للعب الأطفال ببناء نسخة بحجم طبيعي لسيارة "فيراري  F40" الأيقونية الخارقة التي اشتهرت في تسعينات القرن الماضي.

 

فورد موستانج من الجيل التالي باختيارين في المحركات

أفادت بعض المصادر المطلعة داخل شركة فورد الأمريكية، والتي رفضت ذكر اسمها، أن الجيل القادم من فورد موستانج سيتم إطلاقه بمجموعة نقل متنوعة وبمحركين مختلفين، وبالتالي سيتمكن المشترون من اختيار محرك EcoBoost رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر مع شاحن توربيني أو محرك Coyote V8 سعة 5.0 لتر.

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