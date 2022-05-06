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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحديث زائف من "مايكروسوفت" يتسبب بإغلاق أجهزة ويندوز 10.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno8 Lite قبل إطلاقه

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف التفاصيل الكاملة لـ هاتف أوبو Oppo Reno8 Lite
 

كشفت تسريبات موثوقة، نشرها موقع ”WinFuture“ الألماني تفاصيل جديدة حول هاتف أوبو القادم Oppo Reno8 Lite، والذي تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة وهو يعد النموذج الأول في سلسلة Reno8 الجديدة.

 

سعر ومواصفات Vivo T1 Pro.. فيفو تطلق هاتف متطور رخيض الثمن بمواصفات ممتازة
 

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الأحدث Vivo T1 Pro 5G، الذي تم طرحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى الأسواق الهندبة، بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

احذره.. تحديث زائف من "مايكروسوفت" يتسبب بإغلاق أجهزة ويندوز 10

 

حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمو "ويندوز 10" بضرورة توخي الحذر قبل تنزيل أي تحديثات أمان تدعي أنها من مايكروسوفت Microsoft، بعد اكتشاف فيروس خطير قد يترك أصحاب أجهزة الكمبيوتر يواجهون فاتورة ضخمة لفتح ملفاتهم وإصلاح أجهزتهم.

 

الرئيس التنفيذي لشركة "سوشيال تروث" يعلن سعادته بالإدارة الجديدة لـ تويتر

 

أوضح الرئيس التنفيذي “ديفين نونز” لشركة “تروث سوشيال” Truth Social، إن إدارة منصة التواصل الاجتماعي الجديدة متمثلة في “دونالد ترامب” سعيدة بصفقة استحواذ أغنى رجل في العالم على عملاق التواصل الاجتماعي تويتر، وقد حصل "إيلون ماسك" على تويتر في صفقة هائلة تبلغ قيمتها ٤٤ مليار دولار.

 

بسبب تراجع الأرباح.. "ميتا" لن تقبل موظفين جدد هذا العام

 

ستقوم شركة ميتا Meta المالكة لـ فيسبوك Facebook، بالحد من استقبال الموظفين الجدد كجزء من جهودها لخفض التكاليف بسبب توقعات الإيرادات الضعيفة و تعمل شركة ميتا على إبطاء وتيرة التوظيف أو إيقاف التوظيف مؤقتًا للمناصب باختلاف درجاتها الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

 

سامسونج تطلق سلسلتها الجديدة من بطاقات MicroSD بـ 4 سعات مختلفة

 

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية سلسلتها الجديدة من بطاقات microSD ، المحسّنة لتسجيل الفيديو بدقة Full HD و 4k وأطلقت عليها اسم "Pro Endurance"، وهي مصممة خصيصا لتلبية المتطلبات الصارمة لكاميرات المراقبة وكاميرات لوحة القيادة وكاميرات الباب وغيرها من الكاميرات الأخرى.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا هاتف شركة سامسونج أوبو

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